Стадион из контейнеров построят в Катаре к чемпионату мира-2022 по футболу

Катарские организаторы чемпионата мира-2022 по футболу презентовали уникальный проект 40-тысячного стадиона Ras Abu Aboud.

Основным материалом строительства станут транспортные контейнеры. Об этом сообщает zbirna.com.

Все продумано до мелочей. Перевозка блоков не займет много времени, поскольку сооружение будет расположено максимально близко к береговой линии Дохи. Проектировщики заявили, что после турнира стадион может быть в кратчайшие сроки демонтирован и собран в другом месте.

Общая площадь арены составит 450 000 квадратных метров. Ras Abu Aboud стал уже седьмым представленным общественности стадионом ЧМ-2022.