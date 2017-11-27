В Исландии ужесточили правила кемпинга

Желающим отправиться с палатками в южную часть Исландии нужно принять во внимание новые правила кемпинга.

Как пишет Lonely Planet, после серии сообщений об антиобщественном поведении гостей страны, которые, к примеру, прилюдно справляли нужду, полиция Исландии объявила об изменении правил поведения для туристов. В частности, отныне больше нельзя ставить палатку или дом на колесах вне мест, специально отведенных для кемпинга.

Изменения в правилах также запрещают испражняться в общественных местах или на частной территории. Нарушителей закона заставят убирать за собой.

"У нас активно обсуждается проблема, связанная с туристами, которые ставят палатки или паркуют дома на колесах в не предназначенных для этого местах", — говорит глава ассоциации муниципалитетов юга Исландии Гюннар Торгейрссон, акцентируя, что большинство путешественников все-таки предпочитает соблюдать закон.

До сих пор правила варьировались в зависимости от муниципалитета, что вызвало путаницу и усложняло ситуацию для полиции. С новыми законами, принятыми в ответ на увеличение количества туристов на юге островной страны, местные власти надеются, что новые случаи антиобщественного поведения можно будет предотвратить.