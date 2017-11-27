Последнее обновление: 27.11.2017 18:00

Большинство каталонцев высказалось за соглашение с Мадридом - опрос

Почти четверть жителей Каталонии считают, что надо продолжать процесс, направленный на обретение независимости автономного сообщества от Испании, свидетельствуют данные опроса центра изучения общественного мнения Metroscopia по заказу газеты EL País.

Из опрошенных 71% считают, что после досрочных выборов в каталонский парламент 21 декабря необходимо пытаться достичь соглашения с центральными властями, 24% полагают, что новые власти автономного сообщества должны продолжать двигаться по пути обретения независимости.

Реально в возможность, что после выборов будут предприняты попытки поиска соглашения с Мадридом, верят 56% опрошенных, 26% прогнозируют, что автономное сообщество продолжит идти по пути обретения независимости.

Опрос проводился с 20 по 22 ноября, в нем приняли участие 1800 жителей Каталонии, статистическая погрешность составляет 2,4%.

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