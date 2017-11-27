Президент Литвы подписала "закон Магнитского"

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный "акту Магнитского", сообщила пресс-служба президентского дворца.

Парламент страны принял закон в середине ноября. Документ запрещает въезд в республику иностранцам, причастным к крупномасштабной коррупции, отмыванию денег или нарушениям прав человека.

"Принимая данный закон, Литва вместе с международным сообществом говорит твердое "нет" отрицанию прав человека, грязным деньгам и уничтожению права. Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства. Те, кто попирает общепризнанные права человека и свободы, обязан знать, что в демократическом мире они нежелательны", - приводятся в сообщении слова президента.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в России. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.