В Красноярском крае разослали рекомендации по работе школ в военное время

Министерство образования Красноярского края разослало руководителям муниципальных районов и городских округов методические рекомендации об организации учебного процесса и переводе образовательных учреждений на условия военного времени. Документ публикует радиостанция «Говорит Москва».

Власти региона попросили чиновников довести до начальников отделов образования рекомендации по приведению школ «в готовность к работе в период мобилизации, в военное время при введении военного положения».

То, что документ подлинный,​ РБК подтвердила пресс-секретарь Министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская. По ее словам, так как мобилизационная подготовка определена федеральным законом, «все организации, в том числе и образования, должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации».

«Что касается документа, то он был для внутреннего пользования, поэтому сейчас соответствующими органами ведется проверка на предмет того, откуда пошла утечка информации», - отметила Квитковская.

В 2016 году в рамках внезапной проверки Вооруженных сил России на готовность к работе в условиях военного времени были проверены органы исполнительные власти. Проверка проводилась в структурных подразделениях Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и ЦБ.

По замыслу Минобороны, ведомства «будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности».

В ноябре этого года Владимир Путин заявил, что все «стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности» должны быть готовы «быстро увеличивать объемы оборонной продукции».