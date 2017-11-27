Последнее обновление: 27.11.2017 11:09

Курсы валют в банках Минска на 27 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 1,994 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,373 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,376 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,43(вырос на 0,01 рубля).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование