Курсы валют в банках Минска на 27 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 1,994 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,373 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,376 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,43(вырос на 0,01 рубля).