Курсы валют в банках Минска на 23 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 1,999 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,355 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,362 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (вырос на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(вырос на 0,02 рубля).