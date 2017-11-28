Курсы валют в банках Минска на 28 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,997 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,999 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,37 рубля, минимальная продажа выросла на 0,009 рубля и составила 2,385 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,42(снизился на 0,01 рубля).