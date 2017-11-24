Лукашенко упрекнул Украину в огласке шпионского дела

Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию с украинскими шпионами.

По его словам, шпионское дело обсуждалось на его встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах в начале ноября текущего года.

"Он (Порошенко) мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика - председатель КГБ мне доложил сразу", - сообщил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он рассказал, что на встрече с Петром Порошенко в ОАЭ была достигнута договоренность не придавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.

"Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность", - подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет.