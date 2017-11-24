ЕС и восточные партнеры определили 20 задач сотрудничества до 2020 года

Евросоюз и страны «Восточного партнерства», включая Украину, определили 20 заданий, ощутимые результаты выполнения которых должны быть достигнуты до 2020 года. Об этом говорится в совместной декларации саммита «Восточного партнерства», утвержденной лидерами в пятницу.

«Ощутимые результаты для наших граждан находятся в центре нашего взаимодействия с «Восточным партнерством». На фоне четырех приоритетов, утвержденных на саммите «Восточного партнерства» в Риге в 2015 году, в настоящее время определены 20 ключевых сфер и целей до 2020 года», - говорится в документе.

Среди таких задач определены улучшение коммуникации между людьми, включая большое взаимодействие с организациями гражданского общества; обеспечение гендерного равенства и недискриминации; укрепление стратегических коммуникаций и поддержка независимых СМИ.

В сфере экономики названы цели по улучшению инвестиционной и бизнес-среды; развитие малого и среднего бизнеса; упрощение доступа к финансовым ресурсам; создание рабочих мест; гармонизация цифровых рынков; поддержка межрегиональной торговли между ЕС и партнерами.

В сфере управления планируется укрепление верховенства права и антикоррупционных механизмов; поддержка имплементации судебных и административных реформ; усиление сотрудничества в сфере безопасности.

В области энергетики, транспортной инфраструктуры и климатических изменений предполагается развитие ключевых транспортных сетей, усиление безопасности поставок в сфере энергетики; улучшение энергетической эффективности и развитие возобновляемых источников энергии; улучшение охраны окружающей среды и борьба с климатическими изменениями.

В вопросе мобильности и контактов между людьми предполагается достижение прогресса по визовой либерализации; увеличение инвестиций в образование для молодежи; создание школы «Восточного партнерства»; интеграция между ЕС и восточными партнерами сфер и систем исследований и инноваций.

Среди конкретных решений указанные цели и задачи предусматривают выделение 100 млн евро кредитов в национальных валютах стран-партнеров в поддержку малого и среднего бизнеса.

Цифровой пакет включает выделение 50 млн евро на гармонизацию платы за роуминг мобильной связи.

170 млн евро планируется аккумулировать на развитие руководящих институтов и органов власти.

На развитие трансъевропейской транспортной инфраструктуры может быть выделено 150 млн евро.

На мероприятия по энергоэффективности - 225 млн евро.

Образовательный финансовый пакет для молодежи включает 340 млн евро.

В сфере энергетики в документе отмечается помощь и участие ЕС в модернизации украинской ГТС.