Еврокомиссия не считает "Северный поток-2" приоритетным проектом для ЕС

Еврокомиссия не считает будущий газопровод "Северный поток-2" приоритетным проектом для Евросоюза, сказал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариса Каньете на пресс-конференции в пятницу.

"Северный поток-2 не входит в список PCI (проекты общего интереса Евросоюза) Он не подходит под критерии приоритета для Евросоюза", - сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.