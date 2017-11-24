Страны Восточного партнерства не готовы к ЕС - глава МИД Латвии

В настоящее время в Евросоюзе нет консенсуса относительно официального признания перспективы Украины, Грузии и Молдовы стать в будущем членами Сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в кулуарах саммита «Восточного партнерства» в пятницу в Брюсселе.

«Я понимаю наших друзей, которые хотят получить перспективу членства с определенной датой. Но никто в ЕС, так же, как и восточные партнеры, не готовые заявить сегодня, что они готовы стать кандидатами», - отметил латвийский министр.

Ринкевич добавил, что некоторые страны ЕС хотели бы ускорить продвижение восточных партнеров на этом правильном пути, но единства между всеми 28 членами Сообщества нет.

«Следовательно, кто ожидает на признание европейских перспектив (на саммите «Восточного партнерства» - ред.), будет разочарован», - сказал глава МИД Литвы.

В то же время он подчеркнул, что никто не может на геополитическом уровне заблокировать возможное в будущем членство Украины, Грузии и Молдовы в Евросоюзе, но это по большей части зависит от самих этих стран.