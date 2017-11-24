Во Франции туристы могут переночевать среди сталагмитов и сталактитов

В коммуне Орньяк-л'Аван, что в департаменте Ардеш на юге Франции, путешественникам предлагают оригинально устроиться на ночлег.

Провести ночь здесь желающие могут в специальных подвесных палатках, оснащенных матрасами и теплыми одеялами, в самом сердце пещеры Aven Grotte La Forestière. Клиентам обещают сон в полной тишине среди сталагмитов и сталактитов за 90 евро с человека. В настоящий момент в пещере имеются три палатки.

Пещера Aven Grotte La Forestière была открыта в 1966 году и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оригинальность этого места также обусловлена присутствием растительного мира, проявляющегося в форме корней деревьев, оплетающих сталактиты.