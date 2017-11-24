Последнее обновление: 24.11.2017 17:04

Власти Беларуси хотят обсудить совмещение евразийской и европейской интеграции

Беларусь намерена предложить Евросоюзу обсудить "совмещение процессов евразийской и европейской интеграции", чтобы нормализовать отношения ЕС и России. Об этом заявил глава МИДа Владимир Макей.

"Мы в принципе выступаем против конфронтационной риторики в европейском регионе. Мы находимся между двух огней: с одной стороны — Россия, с другой – Евросоюз. К сожалению, они соперники. Но мы хотим избавиться от этой конфронтационной риторики", - сказал Макей журналистам перед саммитом Восточного партнерства.

По его словам, белорусская сторона "хотела бы не создания новых разделительных линий, а объединения усилий, чтобы преодолеть конфронтационную риторику".

"Поэтому мы хотим предложить нашим партнерам обсудить возможности совмещения процессов евразийской и европейской интеграции", - сказал министр.

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