Штаты перебросят в Южную Корею истребители F-22

США перебросят в Республику Корея шесть истребителей F-22 Raptor для участия в совместных учениях Vigilant Ace. Об этом сообщает Всемирное корейское радио.

"США впервые отправят в РК сразу шесть истребителей F-22 Raptor. Принятые на вооружение ВВС США в 2005 году, они предназначены для ударов по наземным целям с применением управляемых авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что для участия в учениях могут быть переброшены до четырех истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A.

Учения Vigilant Ace будут проходить с 4 по 8 декабря. Истребители будут вылетать с американской авиабазы Kadena на острове в Окинаве.

Как отмечает Reuters, целью учений является отработка тактики обороны. В них также будут принимать участие около 12 тысяч военнослужащих США, присоединятся и Военно-морские силы США.

Учения будут проходить на фоне продолжения Северной Кореей развития ядерной и ракетной программы, невзирая на осуждение мировым сообществом и санкции.

Пхеньян, как правило, резко осуждает подобные учения, рассматривая их как акт агрессии против КНДР.