Россия и Боливия задумали создать СП по развитию инфраструктуры газомоторного топлива

Россия и Боливия подписали меморандум о создании совместного предприятия в области развития инфраструктуры газомоторного топлива. Меморандум был подписан по итогам встречи министра энергетики РФ Александра Новака с министром углеводородов и энергетики Боливии Луисом Альберто Санчесом Фернандесом.

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в различных форматах, в том числе многостороннее сотрудничество в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

По словам А.Новака, в настоящее время ведется активная совместная деятельность между боливийским министерством, боливийской государственной Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) и Gazprom EP International B.V. по согласованию отчетной документации в рамках актуализации генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2040 года.

Кроме того, по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с целью расширения потребления природного газа в сфере транспорта между правительством Боливии и АО "ЭКСАР", меморандум о создании СП в области оказания сервисных услуг на территории Боливии.

Также был подписан документ о техническом партнерстве с YPFB Chaco в области геологоразведки и совместное заявление о проведении переговоров о нефтесервисных контрактах по участкам "Ла Сейба" и "Витиакуа".