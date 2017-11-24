НАТО открывает информационное бюро в столице Молдовы

В начале декабря в Кишиневе официально начнет работу информационное бюро Североатлантического альянса. Об этом в четверг сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на состоявшейся в Брюсселе совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Глава альянса уточнил, что бюро НАТО в Кишиневе открывается по просьбе правительства Молдовы и будет устроено по тому же принципу, что и соответствующие бюро в Москве, Киеве и Тбилиси.

"Это демонстрация того значения, которое и НАТО, и Молдова придают нашему партнерству", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что возглавляемая им организация "полностью и всецело" уважает нейтралитет Молдовы и с уважением относится к принятым страной решениям.

"Молдова однозначно заявила о том, что не хочет вступать в НАТО, и мы к этому относимся с полным уважением", - заверил Столтенберг.

Премьер-министр Молдовы, в свою очередь, заявил о желании страны продолжать политический диалог сотрудничество с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира" и на основе принципа конституционного нейтралитета.

Молдова хочет иметь армию, которая будет в состоянии обеспечить безопасность страны, отметил премьер, и "в этом смысле нет ничего лучше, чем перенимать опыт Североатлантического альянса. А скептикам, которые критикуют это сотрудничество, хочу напомнить, что нейтралитет не означает изоляцию", - подчеркнул Павел Филип.