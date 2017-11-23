Швейцарский поселок решил "купить" новых жителей

Горный поселок Альбинен в швейцарском кантоне Вале находится под угрозой исчезновения, поскольку все больше местных жителей уезжают отсюда в крупные города.

Расположенный в живописной долине на высоте 1300 метров над уровнем моря Альбинен – это типичный для Швейцарии горный населенный пункт с собственной церковью и традиционными домиками-шале. Здесь очень тихо, открываются феноменальные виды, кристально чистый воздух, а также большое количество солнечных дней в течение года, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что город находится всего в 6 км от курортного Лейкербада, а в 35 минутах езды на автомобиле расположен промышленный город Висп, местные жители уезжают из Альбинена из-за отсутствия работы. За последние несколько лет его покинули три семьи с восьмью детьми, из-за чего пришлось закрыть школу.

Сегодня здесь живет всего 240 человек. А семеро оставшихся детей вынуждены добираться на учебу в соседние городки на автобусе.

Чтобы изменить ситуацию, местный мэр решил приглашать людей в возрасте до 45 лет, согласных переехать в один из опустевших домов или купить землю для постройки собственного. Местные жители поддержали инициативу и настояли, чтобы муниципалитет предложил желающим здесь поселиться денежное вознаграждение.

Местные власти планируют выплачивать 25 тысяч швейцарских франков (порядка $25,3 тысячи) новым жителям. На каждого ребенка выделят по 10 тысяч франков ($10,1 тысяч). То есть семья из четырех человек может получить при переезде 70 тысяч франков ($71 тысячу).

Чтобы получить выплату, переехавшие должны купить или построить дом в Альбинене и согласиться прожить там как минимум 10 лет. Стоимость дома должна быть не меньше 200 тысяч франков ($202 тысячи), он должен стать постоянным местом для проживания.

Если получивший средства житель решит покинуть Альбинен, ему нужно будет их вернуть. Для выплат будет создан фонд, в который власти будут направлять по 100 тысяч франков ежегодно ($101 тысяча).