Три европейских страны начали расследования в отношении Uber из-за сокрытия кражи данных

Как минимум три европейских страны — Италия, Великобритания и Нидерланды — открыли расследования в отношении Uber из-за сообщений о том, что компания намеренно умолчала о краже данных 57 миллионов пользователей и водителей. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Bloomberg и Financial Times.

Представитель итальянского ведомства заявил, что причиной расследования стало "очевидное отсутствие достаточных мер безопасности" в Uber. Президент местного управления по защите информации Антонелло Соро отметил, что ведомство даст оценку утечке данных, чтобы "предпринять необходимые действия" для защиты граждан. О каких мерах идет речь, не уточнялось.

Голландский регулятор сообщил, что получил доклад от Uber о том, что произошло с данными пользователей и водителей. В ведомстве пообещали рассмотреть отчет во всех подробностях.

В управлении комиссара по информации Великобритании признали, что утечка в Uber вызвала "большую озабоченность" в плане безопасности данных пользователей.

Как отметил Bloomberg, полномочия всех 28 регуляторов Европейского Союза минимальны, а большинство из них не имеют полномочий штрафовать Uber. Ситуация изменится после 25 мая 2018 года, со вступлением в силу "Положений о защите данных" (General Data Protection Regulation, GDPR). Тогда власти смогут взимать с международных компаний до 4% их годового дохода за нарушения при обработке и хранении персональных данных.

Uber больше года скрывала факт хакерской атаки, в результате которой были похищены личные данные 50 миллионов пассажиров и 7 миллионов водителей сервиса, и заплатила злоумышленникам, чтобы предотвратить дальнейшую утечку.