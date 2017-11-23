Саудовская Аравия ослабит блокаду Йемена из-за голода

Военная коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией согласилась на дальнейшее ослабление блокады Йемена, введенной в ответ на пуск повстанцами-хуситами ракеты по Эр-Рияду.

Город-порт Ходейда на побережье Красного моря и международный аэропорт Саны в четверг, 23 ноября, должны возобновить прием срочной гуманитарной помощи.

Ранее после давления со стороны ООН, предостерегшей о том, что Йемен ожидает крупнейший за десятилетия голод, военный альянс открыл доступ в порт Адена. Однако поставляемых через него товаров недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех нуждающихся. По оценкам правозащитных организаций, более 20 млн жителям Йемена срочно требуется помощь, около 7 млн человек находятся на грани голода.

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии 4 ноября перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена в направлении Эр-Рияда военизированной группировкой повстанцев-хуситов из шиитского движения Ансар Алла. Саудиты начали блокаду, чтобы предотвратить поставки оружия хуситам, ведущиеся, по утверждению Эр-Рияда, из Ирана.

7 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обвинил Иран в акте "прямой военной агрессии". Причина - в поставках баллистических ракет йеменским повстанцам.

11 ноября сообщалось, что арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла два авиаудара по зданию Министерства обороны в столице Йемена.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от коалиции во главе с Саудовской Аравией.