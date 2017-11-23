Tesla назвала предварительные цены на свои электрогрузовики

Американская частная автомобильная компания Илона Маска Tesla Motors назвала предварительные цены на свои электрогрузовики Tesla Semi Truck, прототип которых на прошлой неделе компания представила общественности. Об этом сообщает издание Electrek.co.

Как следует из информации на сайте Tesla Motors, электрофуры будут продаваться в двух стандартных модификациях — с запасом хода 300 миль (или 482 км) и с запасом хода 500 миль (805 км). Ценник на первые установлен на уровне $150 тыс., за вторые компания будет просить $180 тыс. Также у клиентов будет возможность заказать автомобиль специальной модификации Founders Edition за $200 тыс.

Как пояснил РБК управляющий партнер Moscow Tesla Club — импортера электрокаров компании — Игорь Антаров, специальная модификация Founders Edition является имиджевым проектом, направленным на поддержание Tesla.

«Конфигурации грузовиков на данный момент не заявлены. Из опыта могу сказать, что Founders Edition почти ничем не отличается, кроме того, что можно получить его самым первым. Такая же история была с кроссовером Model X. В Founders Edition обещана самая полная конфигурация, возможно, немного отличий будет в интерьере. Для Tesla, условно, это способ поддержать проект», - рассказал Антаров.

Выступая 17 ноября в Калифорнии, основатель и исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск отметил, что первый в истории компании электрогрузовик сконструирован как пуля: автомобиль может разогнаться до 96 км/ч за первые пять секунд движения, при максимальной загрузке в 36 т машина достигнет такой скорости на спидометре за 20 секунд. На одной подзарядке, по утверждению разработчиков, автомобиль сможет проехать 804,5 км на максимально возможных скоростях при полной загрузке.

​Маск подчеркнул, что такие характеристики грузовика позволят водителям доехать до пункта назначения и вернуться обратно без остановок на дозарядку. В компании пояснили, что длина большего числа грузовых маршрутов ​в среднем составляет 338 км.

Если же все же грузовик разрядится, то для его «дозаправки» на электростанции потребуется полчаса времени, что обеспечит автомобилю дополнительные 643,6 км проезда. Разработанная Tesla электрофура не является полностью беспилотной: на ней установлена последняя полуавтономная система управления, которая позволяет машине двигаться в своей полосе, при разгоне или появлении препятствий — менять полосы, а также менять одну автостраду на другую без вмешательства человека. В серийное производство Tesla Semi Truck поступит в 2019 году.