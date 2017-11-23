В Австралии представили “Белую книгу” внешней политики страны

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и министр иностранных дел Джули Бишоп презентовали первый комплексный обзор международных обязательств Австралии за последние 14 лет - «Белую книгу» внешней политики Австралии 2017. Об этом сообщает пресс-служба МИДиТ Австралии.

“Задача "Белой книги" помочь нам сформировать внешнюю среду таким образом, чтобы можно было продвигать интересы и ценности Австралии, защищать независимость принятия решений, сохранять силу и целостность наших институций... Она (книга) формирует рамки для обеспечения нашего процветания и безопасности, через управление нашими международными усилиями в течение последующего десятилетия и вне его", - идет речь в заявлении внешнеполитического ведомства.

Среди основных задач, которые определяет «Белая книга», - сохранение, открытость и процветание Индо-Тихоокеанского региона, создание дополнительных возможностей для австралийских предприятий и работников путем борьбы с протекционизмом и внедрением политики, которая поможет австралийцам воспользоваться преимуществами открытой, конкурентоспособной экономики; обеспечение безопасности граждан Австралии в условиях растущих угроз, таких как терроризм; содействие миру и соблюдение норм международного права, поддержка и развитие стабильного и процветающего Тихоокеанского региона.

Для достижения этих целей правительство Австралии планирует осуществить ряд шагов. В частности, будет наращивать усилия, направленные на то, чтобы страна оставалась ведущим партнером для Юго-Восточной Азии путем проведения специального саммита АСЕАН-Австралия в 2018 году, увеличения инвестиций в развитие региональной возможности в сфере морской безопасности и укрепления двусторонних отношений (например, новое стратегическое партнерство с Вьетнамом).

Значительное внимание будет уделено расширению экономического и безопасностного сотрудничества, в том числе путем создания с тихоокеанскими партнерами нового австралийского колледжа по подготовке правоохранительных кадров на уровне руководящего состава. Также правительство положит начало новой программе гражданского разворачивания, Australia Assists, которая позволит ежегодно направлять свыше 100 гуманитарных специалистов в страны и места стихийных бедствий и катастроф.

Важное значение предоставляется расширению сети ЗСТ для охватывания большего количества партнеров, в частности, планируется до 2020 года охватить 80 процентов внешней торговли (сейчас 64 процента).

Кроме того, правительство внедрит стратегию нетарифных мероприятий, чтобы лучше определить препятствия на пути торговли для австралийских предприятий и реагировать на них, и разработает новый подход в брендовании, чтобы рекламировать австралийскую коммерческую, образовательную и культурную продукцию на конкурентном глобальном рынке.