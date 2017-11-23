Последнее обновление: 23.11.2017 15:25

Facebook создаст сайт для отслеживания российской пропаганды

Компания Facebook Inc. заявила, что до конца года создаст портал, благодаря которому пользователи смогут определить, сталкивались ли они в соцсети или в сервисе Instagram c контентом, представляющим собой "российскую пропаганду".

Сайт, в частности, позволит установить, связаны ли публикации и аккаунты, появившиеся с января 2015-го по август 2017 года, с Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга. Эту компанию, известную как "фабрика троллей", называли среди тех, которые воздействуют на общественное мнение в интересах властей России. Сотрудники Facebook Inc. характеризуют ее как "агента, пытающегося подорвать" демократию в США.

Ранее стало известно, что крупнейшая в мире поисковая система Google будет фильтровать российские пропагандистские материалы. Руководство интернет-концерна ищет способ понизить ранжирование, главным образом сайтов RT и Sputnik, в подборке новостей, сообщил Эрик Шмидт, исполнительный директор Alphabet, являющейся материнской компанией Google.

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