Последнее обновление: 22.11.2017 18:22

Газпром возобновляет экспорт природного газа в Азербайджан

ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджанскую Республику. Соответствующий контракт был подписан в Москве 21 ноября 2017 года, говорится в сообщении Газпрома.

Дата начала поставок 22 ноября 2017 года.

Всего в рамках контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд куб. м российского газа.

Газпром поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 годы. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo).

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