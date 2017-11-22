Литва надеется на прорыв в переговорах в НАТО о воздушной обороне

Литва надеется до середины следующего года достичь прорыва в переговорах в НАТО по вопросу воздушной обороны Прибалтики, заявил министр обороны балтийской республики Раймундас Кароблис.

"До середины следующего года мы надеемся двинуться вперед в переговорах по вопросу воздушной обороны. В первую очередь мы намерены добиться, чтобы воздушная оборона была внесена в планы обороны передовых сил, в планы работы, чтобы воздушная обороны была обеспечена в рамках реформы структуры руководства НАТО, чтобы предусматривались подкрепления и другие силы", - сказал Кароблис в среду на пресс-конференции.

Он отметил, что постоянная дислокация воздушных систем стран-союзников в регионе невозможна из-за дефицита военного оборудования. "Ситуация такова, что наземные воздушные системы среднего и дальнего радиуса действия – дефицитное вооружение. И это самая большая проблема", - сказал он.

В октябре Минобороны Литвы подписало договор с норвежской компанией Kongsberg о закупке систем ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро. Представители Минобороны Литвы не сообщили о количестве закупаемой военной техники, однако добавили, что системами ПВО средней дальности NASAMS будут обеспечены две батареи.

Воздушная оборона стран Балтии является одной из слабейших зон в военном плане. Литва, Латвия и Эстония в настоящий момент обладают системами ПВО малого радиуса действия (3-5 километров). В плане бюджета на следующий год указано, что в 2018 году оборонное финансирование Литвы достигнет 2,006% от ВВП — это 873 миллиона евро. В настоящий момент Литва на нужды обороны выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8% от ВВП.