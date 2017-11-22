Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) в среду, 22 ноября, приговорил 75-летнего боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению.

Суд признал, что он был в значительной мере причастен военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города.

МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, терроре против мирного населения. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца; издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН.

Во время оглашения приговора Младич был удален из зала суда.

В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах Ратко Младич командовал вооруженными силами боснийских сербов. Он долго скрывался и был арестован в Сербии только в 2011 году.

За преступления, совершенные в Сребренице, МТБЮ предъявил обвинения 20 человекам. Из них 15 получили обвинительный приговор, один был оправдан. Экс-президент Сербии Слободан Милошевич умер в 2006 году в предварительном заключении в Гааге до завершения процесса. Наряду с Младичем основную ответственность за резню в Сребренице несет бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. В 2016 году он был приговорен в Гааге к 40 годам лишения свободы по сходному обвинению. Поданная им апелляция на приговор еще рассматривается судом.

В 2010 году два главных исполнителя расправы над мусульманами в Сребренице Вуядин Попович и Любиша Беара были приговорены к пожизненному заключению. Суд счел доказанным тот факт, что Попович и Беара координировали действия сербских солдат, специально отобранных для убийства мусульман.

В 2009 году Европарламент объявил 11 июля днем памяти жертв Сребреницы - самой страшной резни в Европе после Второй мировой войны.