МЭА предсказало крах амбиций "Газпрома" в Европе

Планы России по увеличению поставок газа в Европу вряд ли станут реальностью: доля "Газпрома" на европейском рынке достигла пика и в ближайшие 20 лет будет только падать. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство в ежегодном World Energy Outlook 2017.

По оценке МЭА, поставки российского газа в ЕС к 2040 году сократятся примерно на четверть: в прошлом году "Газпром" отправил на свой ключевой рынок 176 млрд кубометров, а в этом, по прогнозу главы "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой, выйдет на рекордные 190 млрд кубов, пишет finanz.ru.

Как считают в МЭА, этот показатель может стать предельным. Экспорт в ЕС постепенно начнет падать и зафиксируются на уровне 150 млрд кубометров в год вплоть до начала 2040 годов.

И хотя в целом в мире спрос на газ к этому периоду вырастет почти в 1,5 раза, в Европе этот процесс уже подошел к концу, считают в агентстве: потребление с 463 млрд кубометров в прошлом году упадет до 454 - в 2040м.

Собственная добыча, однако, будет сокращаться из-за истощения месторождений в Норвегии и Северном море, в результате спрос на импортный газ в Европе вырастет с 330 до 390 млрд кубометров в год.

Но покрывать его ЕС будет не российскими ресурсами, считает МЭА: с 2020-го года заработает "Южный газовый коридор", по которому ежегодно будет приходить 10 млрд кубометров с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море.

Кроме того, в 160 раз увеличатся поставки в Европу американского сжиженного газа: к 2040-му году ежегодно ЕС будет покупать 84 млрд кубометров СПГ, или 22% от всего импорта.

При желании "Газпром" может вступить в ценовую войну с американскими СПГ-конкурентами, признают эксперты МЭР. Себестоимость его газа пока значительно ниже - критический уровень цены 106 долларов за тысячу кубометров, говорит аналитик Fitch Дмитрий Мариниченко. Сейчас же газ продается по 188 в среднем, а к 2021 году цены могут вырасти до 210 долларов, прогнозирует он. Но такая война будет болезненна и для самого "Газпрома" и для российского бюджета, предупреждает МЭА. Компания будет терять валютную выручку, жизненно необходимую российской экономике для оплаты импорта, а бюджет - налоги, из которых нефтегазовые дают больше 50% всех поступлений.

Как считают в агентстве, сжиженный газ будет постепенно вытеснять трубопроводный: если 2016 году мировая торговля газом составила 706 млрд кубометров, из них 39% было поставлено в форме СПГ, то к 2040-му из 1,23 трлн кубов проданного газа 59% уже будет СПГ.

Количество заводов по производству СПГ увеличится в 2 раза за 20 лет. Основная часть новых объемов поступит из США, Австралии, России, Катара, Мозамбика и Канады;

"Растущая доля СПГ в мировой торговле газом изменит систему ценообразования - большая часть контрактов будет привязана к хабам, а значение межтопливной конкуренции при формировании стоимости газа снизится. Система торговли газом станет более гибкой и надежной", - говорится в прогнозе МЭА.