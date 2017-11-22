Геращенко рассказала об "экстриме" в посольстве Украины в Беларуси

В отношениях с Беларусью надо быть мудрыми, но учитывая последние события нельзя делать вид, что ничего не произошло. Об этом заявила журналистам в кулуарах первого Украинского женского конгресса первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Наше посольство в Беларуси на самом деле работает в экстремальных условиях, ежедневно получая информацию, что и на границе задерживают украинцев, и в отелях, как Сергея Жадана, по ФСБ-шным спискам. Очевидно, что эта ситуация очень непростая, и здесь надо пожелать мудрости нам всем и нашим дипломатам, чтобы подавать правильные сигналы. Но делать вид, что этого нет, тоже нельзя», - сказала Геращенко.

По ее словам, то, что сегодня, к сожалению, среди этих «черных списков», которые ежедневно строчит ФСБ России, 90 процентов составляют украинцы, и Беларусь как союзное государство должна жить по этим спискам, свидетельствует, насколько далеко мы оторвались от «русского мира».

Комментируя идею изменения "минской площадки" в связи с обострением отношений между Украиной и Беларусью, Геращенко отметила, что «позиция у меня есть, но как участник переговоров я воздержусь от ответа».

«Хочу подчеркнуть, что я неоднократно повторяла: Минск претендует на определенные лавры и статус нейтральной миротворческой страны, поэтому Беларусь должна соответствовать этим высоким стандартам и действительно занимать позицию как минимум нейтральную и не устраивать провокаций», - отметила первый вице-спикер.

Как сообщалось, 20 ноября стало известно, что Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова. Официальный Минск обвинил его в ведении разведывательной деятельности.

Кроме того, 25 октября КГБ Беларуси задержал в Минске собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко.

Еще раньше, 24 августа, в Беларуси исчез 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины Павел Гриб. Впоследствии стало известно, что российские спецслужбы перевезли его в следственный изолятор в Краснодаре (Россия).