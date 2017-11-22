Последнее обновление: 22.11.2017 15:25

СМИ сообщили дату инаугурации нового президента Зимбабве

Инаугурация нового президента Зимбабве, которым станет бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, назначена на пятницу, сообщает радиостанция ZBC.

Мнангагва займет место подавшего в отставку Роберта Мугабе.

По данным радиостанции, Мнангагва, который ранее был вынужден покинуть страну из-за угроз, вернется в Зимбабве сегодня вечером.

Ранее СМИ сообщали, что Мнангагва займет пост президента уже в среду.

Мнангагва во вторник заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране, и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мнангагва был вынужден покинуть страну из-за угроз.

Парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

В итоге Мугабе все же заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Так завершилось 37-летнее правление старейшего из ныне живущих руководителей государств.

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