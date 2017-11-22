Палестина заморозила все официальные контакты с США

Правительство Палестины заморозил все официальные контакты с США, после того как администрация Дональда Трампа пригрозила закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом сообщает World Israel News.

"Палестинская администрация (ПА) объявила, что замораживает все связи с США из-за объявления Государственного департамента в пятницу о том, что Организация освобождения Палестины (ООП) больше не может работать в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение США последовало за ходатайством Палестины в Международный Уголовный суд (МУС) с требованием привлечь к ответственности израильтян за вероятные преступления против палестинцев. Вашингтон утверждает, что это нарушило правовой мандат и привело к закрытию миссии.

В соответствии с законом, у Трампа теперь есть 90 дней, чтобы рассмотреть вопрос о том, находятся ли палестинцы в "прямых и конструктивных переговорах с Израилем".

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малки заявил во вторник, что "закрывая офис, они (США) замораживают все встречи, и мы делаем это официально". Представитель ООП подтвердил, что получил инструкции от Аббаса "о закрытии всех линий связи с американцами".