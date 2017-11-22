Инвесторам в облигации emerging markets надо готовиться к политическим рискам 2018 года

Инвесторам в облигации стран с развивающейся экономикой (emerging markets), которые в этом году готовятся получить самый высокий доход за 5 лет, следует подготовиться к 2018 году, который грозит политическими рисками.

В государствах, совокупный вес которых в индексе локальных облигаций развивающихся стран Bloomberg Barclays составляет больше 50%, в ближайшие 12 месяцев должны пройти выборы.

Хотя исход выборов в таких странах, как Россия, предсказуем, острое соперничество в предвыборной гонке на крупных рынках вроде Бразилии и Мексики способно вызвать всплески волатильности. Это может стать шоком для инвесторов, стекавшихся в активы EM в этом году в поиске более высокой отдачи, в то время как доходности на развитых рынках продолжали снижаться, отмечает агентство Bloomberg.

"Инвесторы определенно начинают задумываться о таких вещах, но подозреваю, что они не подготовлены, - полагает инвестменеджер Aberdeen Standard Investment Киран Кертис. - Выборы в Бразилии состоятся только в конце следующего года, но все же у управляющих активами довольно много рисков на этом рынке".

В обзоре Citigroup Inc., где изложены риски для 20 стран, связанные с намеченными на ближайшие полтора года выборами, делается вывод о том, что выборы играют ключевую роль в определении момента, когда дела на развивающихся рынках начинают "идти не так".

Аналитики банка приводят в качестве примера финансовые кризисы в Мексике в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах, совпавшие по времени с выборами, а также промежуточные выборы в Аргентине в 2001 году, которые отчасти повлияли на формирование условий для дефолта страны несколькими месяцами позже. Неопределенность по поводу выборов 2002 года в Бразилии способствовала увеличению спредов по долгу страны до 2450 базисных пунктов, отметили они.

"Конечно, речь не идет о "проклятии выборов" или о том, что любые выборы неизбежно приводят к волатильности, - отмечают аналитики. - Но по меньшей мере исторически существовала определенная нежесткая связь между выборами и кризисами".