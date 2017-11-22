Австралия и Британия будут продавать оружие Саудовской Аравии в обмен на разведданные

Австралия и Великобритания будут продолжать военное сотрудничество с Саудовской Аравией за важность разведывательной информации, которую предоставляет Королевство. Об этом заявил председатель транснациональной оборонной компании BAE Systems Роджер Карр.

«Мы сотрудничаем с Королевством Саудовская Аравия ... на уровне правительств. Наши правительства считают, что для всей нашей безопасности, всей западной коалиции важно, чтобы Саудовская Аравия была её частью, и, безусловно, нет сомнения, что с точки зрения разведки они предоставляют очень ценную информацию», - заявил Карр.

Недавно Австралия и Великобритания попали под критику за продажу оружия Саудовской Аравии, которая в июне ввела против Катара блокаду за поддержку терроризма в регионе и его связей с региональным соперником - Ираном.

Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн недавно посетил Саудовскую Аравию, чтобы обсудить экспорт австралийского оружия в страну, а в августе этого года австралийские ВМС приняли участие в совместных с СА учениях.

Саудовская Аравия является большим рынком для Австралии и BAE Systems, в частности, австралийских бронетранспортеров LAND 400 и будущих фрегатов SEA 5000.