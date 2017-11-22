В Венесуэле парламент одобрил введение режима ЧП в санитарной сфере

Национальная ассамблея Венесуэлы, подконтрольная оппозиции, во вторник одобрила введение в стране чрезвычайного положения в санитарной сфере.

"Единогласно одобрено соглашение, которое объявляет санитарное чрезвычайное положение в Венесуэле и требует от правительства принятия реальных планов, чтобы бороться с эпидемиологическими заболеваниями", – говорится в сообщении парламента в Twitter.

В первую очередь речь идет о вспышках малярии, в том числе в штате Боливар. По данным депутата Луиса Сильвы, сейчас в стране примерно 200 тысяч больных малярией, которые не получают достаточного лечения и поэтому умирают, отмечает портал Nacional.

Венесуэльский парламент фактически исключен из системы принятия решений в южноамериканской стране. Его функции полностью перешли к пропрезидентскому национальному учредительному собранию, которое занимается, в том числе, подготовкой изменений в конституцию, а также взяло на себя всю полноту законодательной власти.