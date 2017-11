Снижение выручки ведущих инвестбанков мира в 3-м квартале ускорилось до 11%

Совокупная выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в третьем квартале упала на 11% и составила $36 млрд против $40,3 млрд за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные исследования аналитической компании Coalition.

Снижение показателя продолжилось: во втором квартале выручка уменьшилась на 5% - до $39,5 млрд.

За январь-сентябрь выручка снизилась на 1%, составив $118,1 млрд.

В том числе доходы банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) за девять месяцев опустились на 7% - до $54,9 млрд.

При этом совокупная выручка от операций с сырьем рухнула на 35% - до $2 млрд. В основном это обусловлено слабыми результатами на рынках энергоносителей, в том числе природного газа, из-за снижения волатильности и сокращения клиентской активности.

Доходы от торговли акциями в январе-сентябре снизились на 3% - до $32,3 млрд.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.