Президент Ирана объявил о победе над "Исламским государством"

Президент Ирана Хасан Рухани объявил во вторник о разгроме “Исламского государства”, а высокопоставленный военачальник принес благодарность “тысячам мучеников”, убитым в ходе операций Ирана для борьбы с военной группировкой в Сирии и Ираке.

“Конечно, остатки (ИГИЛ) сохранились, но основа и корни были уничтожены”, - сказал Рухани в ходе обращения, транслируемого государственным телеканалом.

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани также сообщил о победе над ИГ в письме, отправленном верховному лидеру страны во вторник, которое было опубликовано на новостном портале корпуса Sepah News.

Бойцы Корпуса стражей исламской революции, самого влиятельного военно-политического формирования Ирана, на протяжении нескольких лет оказывают военную поддержку сирийскому президенту Башару Асаду и центральному правительству в Багдаде.

Свыше тысячи членов Корпуса стражей, включая старших командиров, были убиты в Сирии и Ираке.

Конфликт в Сирии вошел в новую фазу после захвата правительственными войсками и их союзниками на выходных города Абу-Кемаль, последнего значимого сирийского города, занимаемого боевиками “Исламского государства”.

Иракские силы в пятницу освободили приграничный город Рава, последний оплот ИГ в регионе, просигнализировав о падении так называемого халифата, провозглашенного в 2014 году на обширных территориях Ирака и Сирии.

Сулеймани признал заслугу многонациональных сил, собранных Ираном для борьбы с ИГ, и выразил благодарность “тысячам мучеников и раненых иранских, иракских, сирийских, афганских и пакистанских защитников святыни”.

Рухани должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом в России в среду, чтобы обсудить конфликт в Сирии.