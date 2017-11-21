Украина выслала из страны белорусского дипломата - МИД

Министерство иностранных дел объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине. Об этом сообщила LIGA.net спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Это первый секретарь посольства Беларуси. Он уже покинул территорию Украины", - уточнила она.

Таким стал ответ украинского внешнеполитического ведомства на действия Беларуси, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, а также реакция на задержание украинского журналиста Павла Шаройко.