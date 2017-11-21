Турция больше не соответствует требованиям вступления в ЕС - экс-глава Евросовета

Турция, которая стала официальным кандидатом на вступление в ЕС в 1999 году, больше не отвечает требованиям этого статуса. Об этом во время пребывания в Канаде заявил бывший глава Европейского совета Герман ван Ромпей.

"Соглашение между Турцией и ЕС до сих пор действует, поскольку это в интересах обеих сторон. Однако в остальном мы сейчас преимущественно противоречим друг другу, поэтому с точки зрения переговоров о членстве Турция больше не отвечает базовым критериям, предъявляемым к государствам-кандидатам", - сказал Ромпей.

Он добавил, что никогда "не испытывал энтузиазма" относительно идеи предоставления Турции статуса. "Я не поддерживал этого и был рад находиться в оппозиции к этому решению. Я не был полон энтузиазма, ведь понимал, что членство Турции в ЕС имеет очень невысокую поддержку внутри Евросоюза, если вообще имеет хоть какую-то", - отметил политик, который на тот момент был министром финансов Бельгии.

Ромпей обратил внимание, что переговоры оо обретении Турцией членства в ЕС начались через 6 лет после получения страной статуса официального кандидата, что является "очень странным". "Сейчас же прошло почти 10 лет со времени начала переговоров, но мы до сих пор ни до чего не договорились. В обычное время, когда между государствами есть доверие, надо положить все на стол и сказать: мы не сможем провести это через наши парламенты и в случае организации референдума – проиграем, но для принятия решения нуждаемся в единодушии", - подчеркнул Ромпей.

По его словам, отношениям ЕС и Турции очень не хватает доверия. "Для подобного открытого разговора необходимо доверие", - подытожил экс-председатель Европейского Совета.

Как известно, Турция получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, однако переговоры по этому поводу начались только в 2005 году. К этому времени значительного прогресса в них достигнуто не было.