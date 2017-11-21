Авиасалон "Фарнборо" в Великобритании запретил РФ выставлять свою военную технику

Организаторы авиасалона "Фарнборо" (Великобритания) запретили РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

По его словам, решение о запрете на демонстрацию на салоне российской продукции военного назначения вынес оргкомитет "Фарнборо".

Замглавы службы сообщил, что ранее ФСВТС России определило "Рособоронэкспорт" организатором российской экспозиции военной техники на "Фарнборо", но теперь данное решение отменено.

"Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции", - считает Пунчук.

Авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

В 2014 и в 2016 году РФ сталкивалась с трудностями при участии в данной выставке. Три года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году "Ростех" и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.