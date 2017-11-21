Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов

Госдепартамент США одобрил продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin оценочной стоимостью в размере 75 млн долларов (около 64 млн евро). Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США (DSCA).

В управлении уточнили, что передали законодателям в Конгрессе США необходимую сертификацию, уведомляющую о деталях сделки.

Правительство Грузии ранее направило Вашингтону запрос о приобретении 410 противотанковых ракет Javelin, 72 комплектов прицельно-пускового оборудования, десяти учебных комплексов и 70 боезарядов к ним.

Для сопровождения сделки в Грузию будут откомандированы представитель американской администрации и два сотрудника компании-подрядчика Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture.

По оценкам США, предполагаемые поставки "не изменят базовый военный баланс сил в регионе".

В пресс-службе DSCA уточнили, что данное уведомление обнародовано во исполнение действующего законодательства, однако не свидетельствует об окончательном оформлении сделки.

В начале августа телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рекомендовал Белому дому принять решение об отправке высокотехнологичных летальных вооружений, включая переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, на Украину.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис выражал уверенность, что инициатива исходила непосредственно от министра обороны Мэттиса. Объем средств на эти цели не раскрывался. По данным телеканала, в случае с ПТРК Javelin речь могла идти о порядка 50 млн долларов (42,5 млн евро).