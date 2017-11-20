Меркель готова к новым выборам в бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель готова вести возглавляемый ею ХДС к новым выборам в бундестаг. Об этом она заявила в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в понедельник, 20 ноября.

В беседе с журналистом Меркель назвала себя человеком, "несущим ответственность и готовым брать ее на себя и в будущем". При этом она выступила против формирования правительства меньшинства, назвав новые выборы в парламент более подходящим вариантом.

Глава правительства отметила, что ранее заявила о готовности взять на себя обязанности канцлера и не намерена от нее отказываться только из-за решения Свободной демократической партии выйти из консультаций о формировании правительственной коалиции.

В то же время Меркель отметила, что она готова к переговорам с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании новой "большой коалиции".

Однако ранее в тот же день председатель СДПГ Мартин Шульц повторно исключил возможность участия в правительственной коалиции, огласив перед журналистами единогласное решение правления партии, которое потребовало проведения в стране новых выборов.

Вечером 19 ноября лидер СвДП Кристиан Линднер объявил о провале предварительных консультаций по созданию новой правительственной коалиции, которые длились около четырех недель. Противоречия между участвовавшими в переговорах партиями оказались непреодолимыми, указал он.