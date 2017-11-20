Посла Украины в Беларуси удивляют "шпионские игры" Минска

Посол Украины в Минске Игорь Кизим отрицает заявления белорусского КГБ, который обвинил задержанного ранее в Минске журналиста "Украинского радио" Павла Шаройко в "шпионаже" и "создании агентурной сети». Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода.

"Павел собирал информацию как журналист. И от таких же журналистов принимал информацию или еще от кого-то. Все, кто работал журналистом, знают, как это делается. То, что заявили, что он создал какую-то сеть, то каждый журналист имеет свою сеть. Вот вы мне звоните - я тоже в вашей сети", - сказал посол.

Кизим заявил, что не верит в то, что Шаройко мог причинить вред интересам Беларуси.

"Эти шпионские игры меня не радуют. Идет нагнетание обстановки. Меня это удивляет. Не верю, что Павел Шаройко нанес какой-либо ущерб интересам Беларуси. Белорусы - наши братья, как говорит Александр Григорьевич. У нас никогда не было направления деятельности против Беларуси", - сказал он.

Посол добавил, что к делу Шаройко присоединится еще один адвокат.

"Пока Шаройко защищает государственный адвокат и его жена с ней общается, у нее нет претензий, но очевидно, что она будет искать меньше" ангажированного "и поэтому мы будем помогать ей", - подчеркнул Кизим.

Комитет государственной безопасности Беларуси заявил 20 ноября, что задержанный в Минске собственный корреспондент "Украинского радио" Павел Шаройко якобы признался в том, что работает на разведку и создал агентурную сеть.

Как заявил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин, работу Шаройко якобы координировал "сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства". Скворцова объявили "персоной нон-грата", добавили в КГБ.

В Министерстве обороны Украины отрицают заявления КГБ Беларуси о том, что задержанный корреспондент под прикрытием журналистской деятельности работал на разведку.