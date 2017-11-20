Президент Зимбабве таки согласился уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился с условиями ухода в отставку, уже подготовлен черновик заявления, передает телеканал i24 News Africa.

По словам осведомленного источника, военные согласились на многие требования Мугабе, включая полный иммунитет для него и его жены Грейс, а также сохранение частной собственности.

Собеседник телеканала отметил, что главной целью представителей армии было заставить Мугабе объявить их действия конституционными.

Чтобы отставка Мугабе состоялась, заявление должны в первую очередь направить спикеру парламента.

На прошлой неделе центральный комитет партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) отстранил Мугабе от должности первого секретаря и призвал его до полудня понедельника уйти в отставку, пригрозив импичментом.

В воскресенье, во время обращения к нации, Мугабе не стал объявлять об уходе и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на трех неназванных представителей правящей партии сообщило, что Мугабе отклонился от согласованного текста выступления, который предполагал его объявление об уходе в отставку.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.