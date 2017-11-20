Партия Мугабе грозит ему импичментом в случае отказа уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе должен уйти в отставку до полудня по местному времени (13.00 мнск) в понедельник, или правящая партия Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ZANU-PF) начнет процедуру импичмента, после того, как 93-летний лидер страны не объявил об уходе вопреки ожиданиям.

Мугабе в воскресенье поразил население, избежав упоминания об уходе во время телеобращения и вместо этого пообещав выступить в роли председателя на декабрьском конгрессе ZANU-PF, которая отстранила его от руководства партией за несколько часов до выступления.

Парламент Зимбабве не проводит заседания по понедельникам, поэтому процедура импичмента начнется не раньше вторника, однако голосование не обязательно состоится в тот же день.

Ассоциация ветеранов национально-освободительной войны Зимбабве, входящая в число тех, кто наиболее активно призывает к уходу Мугабе, проведет пресс-конференцию в 10.30 МСК.

Сразу после выступления Мугабе лидер ассоциации Крис Муцванга сказал Reuters, что ветераны возглавят протесты на улицах Хараре, усилив давление на президента, который бессменно правит страной последние 37 лет.

Отстраненный от руководства собственной партией Мугабе лишился возможностей сохранить полномочия, но, похоже, упорно цепляется за последние рычаги власти.

Некоторые сочли, что он прочитал не ту речь в ходе телеобращения или пропустил абзацы об уходе.

Зимбабвийцы пытались услышать невнятные слова, которые Мугабе сказал главнокомандующему армией генералу Константино Чивенге в конце телеобращения. В нечеткой аудиозаписи слышно, что Мугабе говорит о “длинной” или о “неправильной” речи.

Центральный комитет ZANU-PF ранее назначил новым лидером Эммерсона Мнангагву. Именно отстранение Мнангагвы от должности вице-президента, расчистившее путь для прихода на смену Мугабе его жены Грейс, вынудило армию захватить власть в стране в среду.

Сотни тысяч зимбабвийцев в субботу вышли на улицы столицы страны Хараре, чтобы отпраздновать ожидаемый уход Мугабе.

В то же время некоторые противники Мугабе беспокоятся о ведущей роли армии, опасаясь, что Зимбабве может сменить одного поддерживаемого военными диктатора на другого вместо того, чтобы позволить народу выбрать следующего президента.