На ЧАЭС произошел небольшой ядерный взрыв - шведские ученые

На Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году на самом деле произошел не тепловой, а небольшой ядерный взрыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом пишут шведские ученые в статье, которая опубликована в журнале Nuclear Technology.

В результате неудачного эксперимента на станции рано ночью 26 апреля 1986 года мощность реактора подскочила с 0,2 до 320 гигаватт, после чего произошло взрывное разрушение оболочки активной зоны. Как отмечают авторы материала, большинство свидетелей говорят о двух мощных взрывах, сообщает LIGA.net.

Классическая версия событий объясняет первый взрыв тем, что вода из системы охлаждения испарилась и разрушила трубы, после чего попала на крайне горячую циркониевую оболочку ТВЭЛов. В результате образовался водород, который взорвался при взаимодействии с кислородом. Группа шведских ученых усомнилась в том, что этот взрыв - первый - был тепловым. Они пишут, что на самом деле это был миниатюрный ядерный взрыв.

Ученые утверждают, что спустя несколько дней после аварии советские радиофизики отметили ненормальную активность изотопов ксенона-133 в жидком ксеноне, который получали на фабрике по сжижению воздуха в Череповце (около 1 тыс км от ЧАЭС). Соотношение активностей изотопов 133Xe / 133mXe составило к часу дня 29 апреля около 44,5 ± 5,5.

Компьютерное моделирование на программе Xebate показало, что это с высокой вероятностью следствие утечки именно после ядерного взрыва.

Кроме того, шведы провели моделирование погодных условий в те дни, используя новые трехмерные климатические данные и современные алгоритмы расчета движения воздушных масс. Было проведено моделирование разлета изотопов ксенона для 17 различных высот выброса в атмосферу - от нуля до 8 км.

Выяснилось, что зафиксированные в Череповце уровни активности изотопов ксенона объясняются предположением, что выброшенные радионуклиды поднялись на высоту около 3 км. Такую высоту выброса, отмечают аналитики, мог обеспечить 75-тонный в тротиловом эквиваленте ядерный взрыв, о котором идет речь в исследовании.

В пользу своей гипотезы ученые приводят еще несколько косвенных доказательств, о которых можно подробно почитать в публикации.

"Сценарий подтверждается уничтожением нижней крышки реакторного блока (двухметровая серпентинитовая плита в железной оболочке из юго-восточного квадранта ядра реактора, - ред.), сейсмическими обнаружением (включая звук) примерно в 100 км от реактора и свидетельствами очевидцев о голубом свечении спустя несколько секунд после первого взрыва, которые не могут быть объяснены каким-либо другим процессом, чем ядерный взрыв", - подытожили исследователи.