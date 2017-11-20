Япония разработает аналог крылатой ракеты "Томагавк"

Министерство обороны Японии планирует добавить боевые возможности к противокорабельным ракетам. Об этом пишет газета "Емиури симбун".

Как отмечается, с 2018 года предполагается начать создание крылатой ракеты для нанесения ударов по кораблям и наземным целям.

Крылатая ракета представляет собой "высокоточное оружие, направленное на цель атаки радаром, в то время как баллистическая ракета летит с неба, рисуя параболу". Данная особенность имеет много общего с "Томагавком" в США, поэтому ракета уже называют «японским Томагавком».