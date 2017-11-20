В Беларуси создали комиссию по безопасности в информационной сфере

Лукашенко 16 ноября подписал указ № 413 «О Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере».

"Создание данной комиссии при Совете Безопасности Республики Беларусь обусловлено необходимостью повышения эффективности деятельности субъектов, выполняющих задачи по обеспечению безопасности в информационной сфере, а также их взаимодействия, в том числе с государственными органами и иным организациями, обеспечивающими развитие информационного общества в Беларуси", - говорится в комментарии к документу.

Как ожидают власти, "реализация указа позволит улучшить взаимодействие и повысить эффективность деятельности госорганов и организаций, выполняющих задачи по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере; обеспечить комплексный подход к выработке мер противодействия рискам, вызовам и угрозам национальной безопасности в информационной сфере; максимально своевременно вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности".

Кроме того, "документ позволит последовательно совершенствовать механизмы регионального и международного сотрудничества в интересах укрепления национальной безопасности государства в информационной сфере".