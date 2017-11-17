В Мексике установлена самая низкая в мире цена на солнечную энергию

Компания ENEL Green Power предложила тариф на солнечную энергию 1,77¢/кВтч. Это на 0,02¢ ниже, чем недавний рекорд Саудовской Аравии.

Центр национального контроля электроэнергии (Cenace) Мексики сообщил, что получил рекордное предложение по ценам на солнечную энергию — 1,77¢/кВтч от компании ENEL Green Power. Это самая низкая цена во всем мире, которая побила даже недавний рекорд Саудовской Аравии — 1,79¢/кВтч. Если так пойдет и дальше, в 2019 году солнечная энергия будет стоить 1 ¢/кВтч, пишет hightech.fm.

ENEL выиграла тендер на четыре проекта в борьбе с крупными конкурентами, предложив тарифы в 1,77¢, 1,77¢, 1,94¢ и 1.80¢/кВтч от станций мощностью 167МВт, 122 МВт, 277 МВт и 116 МВт соответственно — в общей сложности мощность их солнечных установок достигнет 682 МВт. Проекты должны быть реализованы в ближайшие два года, и к 2020 эти предприятия должны начать поставлять электроэнергию покупателям.

Мировое падение цен на солнечную энергетику началось прошлым летом, когда Саудовская Аравия стала продавать ее по 2,42¢/кВтч. Когда тариф снизился до 1,79¢/кВтч, все решили, что такое возможно лишь благодаря их климатическим условиям, нефтедолларам и тотальному контролю со стороны государства. Мексика же никогда не попадала в рейтинг самых финансово стабильных стран мира, и никто не мог предположить, что именно там компании по производству солнечной энергии будут предлагать самые низкие тарифы на электричество.

Дальнейшее падение цен будет вызвано увеличением эффективности солнечных панелей. Недавно JinkoSolar в очередной раз побил собственный рекорд, добившись в лабораторных условиях эффективности поликристаллических батарей в 23,45%. По сравнению со стандартной эффективностью в 16,5% это улучшение на 42%. А это значит, на 42% меньше усилий придется тратить на их установку, обслуживание и площадь размещения. Что напрямую отразится на тарифах.

Кроме того, инвесторы все больше интересуются сферой возобновляемой энергетики, а это повлияет на дальнейшее развитие технологий. В долгосрочной перспективе затраты помогут снижать дроны, инверторы станут дешевле и умнее, а модернизация солнечных ферм и грамотное управление позволят добиться их максимальной эффективности.

Уже сейчас специалисты Технологического института Карлруэ (Германия) сумели перенести наноструктуру крыльев бабочки на солнечные элементы, повысив теоретический лимит коэффициента поглощения света на 200%. Это особенно интересно для европейских условий, где рассеянный свет падает на солнечные элементы под вертикальным углом. «Однако, это не значит, что производительность фотоэлементов также возрастет в три раза, поскольку важное значение имеют и другие факторы. 200% — это теоретический лимит КПД», — отмечает один из исследователей Гильом Гомар.