В Турции прошла первая полицейская операция против похитителей биткоинов

Турецкая полиция провела первую в стране операцию против преступников, которые похитили в Стамбуле у местного бизнесмена 450 биткоинов, передает в пятницу телеканал Haberturk.

Сообщается, что пятеро грабителей, выдав себя за полицейских, затолкали свою жертву в машину и под дулом пистолета потребовали от него пароль для доступа к счету в криптовалюте. По словам бизнесмена, преступники держали его в машине в течение 8 часов и применяли к нему физическое насилие, завладев в итоге 450 биткоинами (около 3,5 миллиона долларов).

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой, изучив данные камер видеонаблюдения, провели операцию и задержали всех пятерых преступников. Как выяснилось, один из них находился в розыске за побег из тюрьмы и сразу после совершения преступления сделал предложение своей девушке.