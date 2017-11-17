Последнее обновление: 17.11.2017 17:50

В Турции прошла первая полицейская операция против похитителей биткоинов

Турецкая полиция провела первую в стране операцию против преступников, которые похитили в Стамбуле у местного бизнесмена 450 биткоинов, передает в пятницу телеканал Haberturk.

Сообщается, что пятеро грабителей, выдав себя за полицейских, затолкали свою жертву в машину и под дулом пистолета потребовали от него пароль для доступа к счету в криптовалюте. По словам бизнесмена, преступники держали его в машине в течение 8 часов и применяли к нему физическое насилие, завладев в итоге 450 биткоинами (около 3,5 миллиона долларов).

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой, изучив данные камер видеонаблюдения, провели операцию и задержали всех пятерых преступников. Как выяснилось, один из них находился в розыске за побег из тюрьмы и сразу после совершения преступления сделал предложение своей девушке.

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