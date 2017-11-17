Польша убеждает другие страны отказаться от российского газа

Польша убеждает другие страны, в частности Хорватию, отказаться от поставок газа из России, заявил в интервью Польскому радио министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.

Говоря о противодействии Варшавы строительству "Северного потока-2", Ващиковский отметил, что Польша "побуждает к этому другие государства", и подтвердил намерение республики отказаться от продления контракта на поставку российского газа, который истекает в 2022 году.

"Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира. Также мы приняли техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами", — заявил он.

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока".