Последнее обновление: 17.11.2017 17:50

Повышение цен на красную икру связано со спякулитивным настроем рынка - Росрыболовство

Российские рыбаки не причастны к повышению цен на красную икру, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, повышение цен на красную икру связано со спякулитивным настроем рынка.

Оно "не зависит от результатов путины, которую нельзя в целом назвать провальной. На Дальнем Востоке в целом добыто 350 тыс. тонн рыбы, что равняется среднему уровню за последние 5-7 лет", заявил И.Шестаков.

Он добавил, что на Камчатке вылов лосося составил 241 тыс. тонн.

И.Шестаков отметил, что рост цен на икру во многом зависит от перенастройки связей между рыбопромышленниками, переработчиками и торговыми компаниями.

"Думаю, что в ближайшее время цена должна зафиксироваться, а после Нового года пойдет ее снижение", - отметил И.Шестаков.

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